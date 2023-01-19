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В СОУНБ открыта выставка к 80-летию прорыва блокады Ленинграда «Выстоять и победить!»

19 января 2023 15:36
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Приглашают школьников, учащихся колледжей и студентов провести встречи и уроки мужества на Книжно-информационной выставке.

Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает школьников, учащихся колледжей и студентов провести встречи и уроки мужества на Книжно-информационной выставке к 80-летию прорыва блокады Ленинграда «Выстоять и победить!».

Каждый год появляются новые работы исследователей в различных областях знаний, посвященные теме блокады Ленинграда. Благодаря истечению срока давности хранения архивных документов, которые 30–40 лет назад находились под грифом «секретно», появились новые ракурсы, с которых мы можем взглянуть на всегда актуальную и, несмотря на временную дистанцию, травматичную, психологически сложную тему.

На выставке «Выстоять и победить!» представлен полный спектр литературы и публицистики из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки. Посетители могут полистать дневники и воспоминания поэтов и писателей, переживших блокаду вместе с родным городом. Здесь вы найдете как книги, изданные в военное время, так и недавно вышедшие из типографий. Среди литераторов Вера Инбер, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов.

Редким и особенно ценным можно назвать сборник стихов Ольги Берггольц «Ленинградская тетрадь», выпущенный в 1942 году. К слову, именно ее перу принадлежит фраза, ставшая крылатой: «Никто не забыт, и ничто не забыто». Эти слова высекли на гранитной стеле Пискарёвского мемориального кладбища, где покоятся 470 000 ленинградцев, умерших во время Блокады и в боях при защите города. Мало кто знает, что дневники, которые Ольга Федоровна вела много лет, при её жизни так и не были опубликованы, а сразу после смерти все ее архивы конфисковали и поместили на спецхранение. Первое полное издание этих дневников состоялось только в 2015 году, а на выставке в областной библиотеке представлена новейшая публикация «Моего дневника» Ольи Берггольц 2020 года.

Привлекают внимание такие экспонаты, как медицинский сборник «Вопросы педиатрии в дни блокады Ленинграда» 1944 года; каталог Государственного Эрмитажа 1945 года «Временная выставка памятников искусств и культуры, остававшихся в Ленинграде во время блокады». Сильное впечатление производит альбом рисунков в цвете «Рисуют дети блокады», изданный в 1969 году в Ленинграде.

Страницам совместной истории Ленинграда и Куйбышева посвящен отдельный раздел экспозиции. Никого не оставят равнодушным фотографии, собранные в своеобразный альбом – дневник блокады, представленные на выставке.

После знакомства с экспозицией у посетителей возникнет наиболее полное представление о том, как Ленинград выстоял эти тяжелейшие 900 дней и победил. Ведь именно изучение подлинных документов, дневников, воспоминаний очевидцев не оставит возможности для попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны.

Посетить Книжно-информационную выставку к 80-летию прорыва блокады Ленинграда «Выстоять и победить!» можно будет до 7 марта 2023 года. Все экспонаты доступны для изучения в читальном зале библиотеки.

Запись на экскурсию по телефону: 335-68-53 (для групп от 5 человек), сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

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