Вскрытие рек Самарской области ожидается до 10 апреля

С 31 марта в Главном управлении МЧС России по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой в 2021 году.
Особое внимание уделяется малым рекам. В этом году уровень воды в реках в период половодья может быть выше, чем в прошлом. Это связано с большим количеством выпавшего снега.
В настоящее время на большинстве рек наблюдается ледостав, толщина льда составляет от 22 до 70 см. Вскрытие рек ожидается до 10 апреля.
Для контроля за паводком организованы 13 гидропостов на малых реках и 5 на водохранилищах губернии.
В зоне возможных подтоплений находятся 30 населенных пунктов, расположенных в Кинель-Черкасском, Кошкинском, Челновершинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском, Нефтегорском и Елховском районах.
В этих муниципалитетах проводятся подготовительные мероприятия по минимизации рисков, вызванных половодьем: расчистка водопропускных систем, подготовка пунктов временного размещения для населения и мест для размещения домашних животных, создаются аварийные бригады, организовано дежурство. На случай подтоплений сформирован резерв финансовых и материальных средств.
В настоящее время паводковых явлений на территории Самарской области еще не наблюдается, однако, Главное управление обращает внимание граждан, проживающих в зонах возможных подтоплений, на необходимость соблюдения определенных рекомендаций по подготовке к весеннему половодью и паводку:
Если Ваш дом попадает в зону подтопления, необходимо:
При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредства. Во время движения не покидайте указанных Вам мест, не садитесь на борта.
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