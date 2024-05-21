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В Самарской области полицейские боролись за звание "Лучший по профессии 2024"

21 мая 2024 13:32
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В Самарской области полицейские боролись за звание "Лучший по профессии 2024"

В Самарской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции «Лучший по профессии».

В состязании приняли участие 9 сильнейших сотрудников патрульно-постовой службы полиции, представителей территориальных органов внутренних дел области.

Испытания начались с прохождения тестирования по служебной, правовой и огневой подготовке. На этом этапе участники демонстрировали высокие знания законодательства, основ оказания доврачебной помощи, теоретических аспектов применения оружия и владение боевыми приемами.

Упорная борьба за звание «Лучший по профессии» продолжилась в тире, где сотрудники полиции продемонстрировали навыки владения табельным оружием на огневом рубеже, а в спортзале и на стадионе сотрудники патрульно-постовой службы полиции показали свои умения в ходе отработки боевых приемов борьбы и сдачи нормативов по физической подготовке.

Все конкурсанты показали достойные результаты, подтвердив свои профессиональные навыки и готовность выполнять возложенные на них служебные задачи.

Победителем объявлен командир отдельного взвода ППСП МО МВД России «Кинельский» лейтенант полиции Арсен Хунтхужев, который будет представлять ГУ МВД России по Самарской области вместе с командиром полка ППСП Управления МВД России по городу Самаре подполковником полиции Ильдаром Шариповым в заключительном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции «Лучший по профессии – 2024», который пройдет в столице нашей страны.

 

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