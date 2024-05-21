Талисманы в чемодане: каждый третий самарец не расстаётся с любимым предметом в поездках

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Яндекс Путешествия провели опрос среди россиян и выяснили, что 36% взрослых самарцев берут с собой в поездки талисманы. Мягкие игрушки, фотографии близких и предметы, напоминающие о доме — вот что чаще всего оказывается в чемодане рядом с одеждой и предметами первой необходимости.

В основном привычка брать талисман в дорогу у жителей города появляется уже во взрослом возрасте (56%), реже — в детстве или подростковом периоде (20% и 24%). Основная причина — стремление к комфорту вдали от дома (64%), а также желание сохранить связь с близкими (26%). Каждый десятый респондент, что талисман помогает справиться со стрессом.

Около половины респондентов заявили, что наличие талисмана положительно влияет на качество их отдыха. При этом 68% опрошенных самарцев не скрывают, что берут с собой талисманы в путешествия.

Для части путешественников талисманы становятся важным источником вдохновения. Например, фотография места, которое они мечтают посетить, или игрушка, символизирующая их цель в этом путешествии, помогают им не терять мотивацию даже в самых трудных моментах.

Тренд выходит за рамки простого желания взять с собой частичку дома. Для многих это способ документировать путешествия, рассказывать истории и создавать уникальные воспоминания. Плюшевые медведи позируют на фоне Колизея, фарфоровые ангелочки наслаждаются закатом на Бали, а резиновые уточки покоряют вершины Гималаев.

В социальных сетях набирают популярность аккаунты, посвященные путешествующим игрушкам. Тысячи подписчиков следят за приключениями плюшевого мишки по имени Паддингтон, который объехал весь мир, и за очаровательным Ёжиком Арти, который делится своими впечатлениями от посещения разных уголков России.