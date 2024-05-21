В Самаре в течение суток раскрыли кражу дорогостоящего велосипеда

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Сообщение о краже велотранспорта поступило в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре. Мужчина 1996 года рождения, работающий курьером в одной из организаций, оставил электровелосипед возле торгового центра, расположенного на ул. Ново-Садовой. По возвращению он не обнаружил свое имущество на прежнем месте. Ущерб составил 170 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции подробно опросили заявителя, осмотрели прилегающую к месту преступления территорию, изучили возможные пути отхода злоумышленника. Оперативники составили описание велосипеда. Ориентировка о розыске похищенного была доведена до личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Сотрудники уголовного розыска, изучив материал с видеокамер наружного наблюдения, установили, что к краже может быть причастен ранее судимый за аналогичные преступления местный житель.

В течении суток мужчину задержали на территории г. Самары. Похищенный велосипед полицейские обнаружили в квартире подозреваемого. Транспортное средство изъяли. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый не стал отрицать своей вины и признался в совершении преступного деяния.

На днях потерпевший приехал в отдел полиции, опознал свое имущество и искренне поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за оперативную работу.