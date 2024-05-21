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Жительница Самарской области, продавая банки для солений, стала жертвой обмана

21 мая 2024 13:50
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Жительница Самарской области, продавая банки для солений, стала жертвой обмана

В полицию обратилась жительница региона 1979 года рождения с заявлением о мошенничестве. Она рассказала сотрудникам полиции, что накануне на одном из сайтов она разместила объявление о продаже трехлитровых стеклянных банок. Через некоторое время ей поступил звонок от потенциального покупателя, который сообщил, что его заинтересовал товар, но так как он работает практически без выходных, за покупкой он готов прислать курьера и оплатить товар онлайн. Женщина согласилась и по просьбе покупателя продиктовала ему реквизиты банковской карты, CVC-код, для оплаты товара онлайн. После передачи данных банковской карты, потерпевшая обнаружила списание с ее счета более 70 000 рублей, а номер покупателя стал недоступен. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что CVC (CVV) - код должен знать только держатель карты, называть его нельзя никому, в том числе сотрудникам банка! А также рекомендуют, никому не сообщать реквизиты банковских карт; CVC-код, который обеспечивает безопасность платежей в Интернете и относится к конфиденциальной информации; секретный код из СМС, а также не переходить по ссылкам, которые присылают Вам неизвестные. Помните, что под видом добросовестных покупателей на популярных сайтах объявлений могут скрываться мошенники.

Теги: Мошенники

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