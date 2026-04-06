В Самарской области многодетная семья открыла животноводческое подворье благодаря социальному контракту

Государственная поддержка помогла ветерану СВО и его супруге преодолеть трудную жизненную ситуацию и создать устойчивый семейный бизнес. Семья Ахмадуллиных, воспитывающая четверых детей, благодаря социальному контракту смогла открыть собственное животноводческое подворье. Глава семьи Ильдар, вернувшийся из зоны СВО, вместе с супругой Региной развивает хозяйство, обеспечивая семью стабильным доходом.

После демобилизации по состоянию здоровья Ильдар не мог работать. Тогда Регина обратилась в управление социальной защиты населения по Камышлинскому району со сметой расходов по разведению крупного рогатого скота. «Специалист внимательно изучил мои расчёты, помог доработать смету и объяснил, как действовать дальше. Там всегда готовы подсказать, какие меры поддержки доступны. Нам быстро одобрили соцконтракт», - рассказала многодетная мама Регина Ахмадуллина.

На выделенные средства Ахмадуллины закупили бычков и корма, построили помещение для содержания животных. Уже успели вырастить бычков до убойного веса и реализовали мясо. Вырученные средства направили на новую закупку нетелей и бычка. Сейчас семья ждёт пополнения стада.

Ильдар признаётся: уход за животными стал для него настоящей реабилитацией, помог переключиться и снова почувствовать себя полезным, несмотря на полученные травмы. «Поначалу было непросто: нужно было разобраться во всех сложностях разведения, ухода, кормления скота. Но постепенно втянулись. Это помогает мне переключиться, почувствовать себя полезным», - поделился ветеран Ильдар Ахмадуллин.

Предоставление социальных контрактов является частью национального проекта «Семья», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина. Одна из главных задач проекта - адресная помощь семьям с детьми.

«Социальный контракт - это не просто выплата, а инструмент, который помогает людям найти свою нишу и начать зарабатывать самостоятельно. В данном случае мы видели серьёзную мотивацию: многодетная семья, ветеран с инвалидностью, но при этом желание работать. Благодаря государственной поддержке они не только преодолели трудности, но и создали устойчивое семейное дело», - подчеркнула Динара Галимова, инспектор управления социальной защиты населения по Камышлинскому району.

Помимо социального контракта, семья Ахмадуллиных ежегодно получает денежную выплату на обеспечение одеждой для школьников - по 11 тысяч рублей на каждого учащегося.

Всего в Самарской области в 2025 году социальные контракты оформили более 5,7 тыс. жителей. С начала 2026 года - уже более 1200. В 2026 году на оказание этой меры поддержки будет направлено более 1,3 млрд рублей, что значительно больше, чем в прошлом году.