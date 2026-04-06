Нападающий "Крыльев Советов" не сможет играть до конца апреля из-за травмы
Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области совместно со школьниками провели акцию «Притормози»
В Самаре пройдут решающие соревнования и церемония закрытия XI Фестиваля спорта медицинских вузов
138
Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) станет соорганизатором финальных соревнований XI Фестиваля спорта обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России с международным участием «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». Масштабное событие, включённое в календарь наиболее значимых мероприятий Минздрава РФ, стартует 20 апреля в Саратове, а с 25 апреля спортивные соревнования продолжатся в Самаре, где также состоится церемония закрытия Фестиваля спорта.

Участие в финале примут команды из 30 медицинских вузов. Всего в Самаре пройдут соревнования по семи видам спорта: баскетболу, бадминтону, дартс, многоборью ГТО, настольному теннису, плаванию и фиджитал-баскетболу. В каждом виде спорта будет представлено от 10 до 12 команд.

«Для нас большая честь принимать финал фестиваля, который объединяет будущих врачей со всей страны. Спорт — это не только здоровье, но и командный дух, дисциплина, умение работать на результат. Фестиваль медицинских вузов — это прекрасная возможность показать, что наши студенты-медики талантливы во всём: и в освоении сложнейших медицинских наук, и в спорте. Желаю всем участникам честной борьбы, ярких побед и незабываемых эмоций! До встречи в Самаре!», — отметил ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

На площадках в Самаре пройдут состязания по следующим видам спорта:

  • Баскетбол – 25–27 апреля (9:00–19:00), СК «Молодежный» (ул. Аэродромная, 15)

  • Бадминтон – 25–26 апреля (25 апреля 9:00–18:00, 26 апреля 9:30–16:00), Спорткомплекс Самарского университета (ул. Врубеля, 29Г)

  • Дартс – 25–26 апреля (10:00–15:00), Спортзал СамГМУ (ул. Гагарина, 18)

  • Многоборье ГТО – 26–27 апреля (26 апреля 8:00–15:00, 27 апреля 10:00–13:00), Спорткомплекс Самарского университета (ул. Врубеля, 29) и Дворец легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101)

  • Настольный теннис – 26–27 апреля (10:00–15:00), Центр настольного тенниса «Первая ракетка» (ул. Верхне-Карьерная, 3А)

  • Фиджитал-баскетбол – 28 апреля (9:00–17:00), Спортзал СамГМУ (ул. Гагарина, 18)

  • Плавание – 28–29 апреля (10:00–13:00), бассейн «Дельфин» Самарского университета (ул. Академика Платонова, 1, корпус 25)

Официальное закрытие фестиваля состоится 29 апреля в 15:00 в актовом зале СамГМУ (ул. Гагарина, 18).

При подведении итогов общекомандного первенства все вузы будут поделены на три группы в зависимости от численности обучающихся (до 5 тыс., от 5 до 8 тыс. и свыше 8 тыс. человек), поэтому обладателями призовых мест станут девять вузов.

Подробнее о соревнованиях Фестиваля, которые пройдут в СамГМУ, на сайте.

2008
868
661
599
1156
