В медиацентре «Самара 450» состоялась пресс-конференция, посвященная Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
Самарская область готовится к проведению регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства
3 апреля в преддверии Всемирного дня здоровья в рамках социального партнерства на территории ТЦ «Мега Самара» состоялся «Фестиваль здоровья». 
В «Фестивале здоровья» приняли участие более 800 жителей губернии
Из Самары в зону проведения специальной военной операции направили очередную партию ценного гуманитарного груза. В новый гуманитарный груз вошли строительные материалы, средства связи, в том числе оптико-волоконная магистраль, которая нужна для обеспечени
В зону проведения СВО направлен гуманитарный груз из Самары
6 апреля на пересечении улиц Советской Армии и Карла Маркса в Самаре произошло ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля Renault Logan.
ДТП в Самаре: столкнулись скорая помощь и иномарка
Нападающий "Крыльев Советов" не сможет играть до конца апреля из-за травмы
Нападающий "Крыльев Советов" не сможет играть до конца апреля из-за травмы
Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев
Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области совместно со школьниками провели акцию «Притормози»
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области совместно со школьниками провели акцию «Притормози»
В Самаре пройдут решающие соревнования и церемония закрытия XI Фестиваля спорта медицинских вузов
В Самаре пройдут решающие соревнования и церемония закрытия XI Фестиваля спорта медицинских вузов
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
В самарском музее пройдут "космические" мероприятия
Сотрудники ГАИ Сергиевского района провели необычную профилактическую акцию
Весь список
Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев

Школьникам Самарской области расскажут, как с помощью цифровых технологий защитить устройства «умного дома» и домашних питомцев

«Лаборатория Касперского» четвертый год подряд принимает участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез», который реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных» и национальной цели «Технологическое лидерство». В новом сезоне компания вместе с АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России подготовили два новых обучающих видео про актуальные киберугрозы.

Первый ролик рассказывает, как обезопасить умный дом и защитить питомцев с помощью цифровых технологий, а второй научит отличать «вредные советы» по цифровому поведению от реально работающих правил по кибербезопасности. Обучающие видеоролики и методические материалы к ним доступны на сайте цифровойликбез.рф.

Действие происходит в вымышленном городе Оушен-Сити, одна из его обитательниц – начинающая журналистка рыбка Лина, которая ведет колонку о цифровых угрозах для ИТ-компании «Карасевский». В первом видео к ней обратился за помощью геймер-осьминожка Лелик, у которого взломали домашние умные устройства. Техника начала странно себя вести и его питомец, улитка Пузырик, испугалась и убежала. К счастью, на ней была специальная метка для поиска пропавших животных, которая помогла ее найти. После этого Лелик решил узнать, как обезопасить умный дом.

Второй ролик представлен в формате «вредных советов» по цифровой безопасности. По сюжету школьник, морская черепашка Паша, начитался плохих рекомендаций в одном из каналов. Например, автор утверждал, что обновлять программы не нужно, потому что это лишь замедляет устройство и «съедает» трафик. В результате у Паши возникли проблемы, и он обратился в редакцию – а рыбка Лина выпустила разоблачение вредных советов.

Обучающие видеоролики предназначены для ребят от 6 лет, их рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями. В дополнение к ним есть методические материалы для учителей – они помогают эффективнее интегрировать их в учебный процесс, использовать на уроках и во внеклассной деятельности, а также на родительских собраниях.

«В рамках проекта «Цифровой ликбез» мы стараемся рассказывать школьникам о киберрисках, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Например, во многих домах есть умные колонки, телевизоры, камеры или другие гаджеты. Из обучающего видео юные пользователи узнают, как безопасно ими пользоваться, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Не менее актуальная тема – защита домашних животных. По данным нашего опроса, каждый третий владелец боится, что его питомец потеряется, например во время прогулки или самовыгула. Снизить риски помогают специальные решения для поиска потерявшихся питомцев, такие как Kaspersky PetKa, и в ролике мы рассказываем о принципах их работы. И, конечно, школьникам необходимо напоминать о базовых правилах кибербезопасности, а также приучать их внимательно выбирать источники информации», – комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Мы видим, что вопросы кибербезопасности становятся все более актуальными в повседневной жизни. Новый сезон «Цифровой ликбеза», реализуемый при участии «Лаборатории Касперского», направлен на практическую помощь пользователям: при помощи обучающих видеороликов можно узнать, как защитить «умные» устройства, обезопасить цифровую среду в доме и научиться отличать недостоверные советы от действительно эффективных мер защиты. Эти знания и навыки особенно важны в условиях стремительного развития цифровых технологий», – комментирует Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

Напомним, «Цифровой ликбез» – это всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров – VK, Благотворительного фонда «Вклад в будущее», СКБ Контур, «Лаборатории Касперского», Авито, Яндекса, ПАО «Ростелеком».

о принципах их работы. И, конечно, школьникам необходимо напоминать о базовых правилах кибербезопасности, а также приучать их внимательно выбирать источники информации», – комментирует Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

«Мы видим, что вопросы кибербезопасности становятся все более актуальными в повседневной жизни. Новый сезон «Цифровой ликбеза», реализуемый при участии «Лаборатории Касперского», направлен на практическую помощь пользователям: при помощи обучающих видеороликов можно узнать, как защитить «умные» устройства, обезопасить цифровую среду в доме и научиться отличать недостоверные советы от действительно эффективных мер защиты. Эти знания и навыки особенно важны в условиях стремительного развития цифровых технологий», – комментирует Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

«Цифровой ликбез» – всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России. Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров – VK, Благотворительного фонда «Вклад в будущее», СКБ Контур, «Лаборатории Касперского», Авито, Яндекса, ПАО «Ростелеком».

В пятницу, 3 апреля, в ходе рабочей поездки в Самарскую область Дмитрий Григоренко посетил АВТОВАЗ. 
3 апреля 2026  20:15
Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев в Тольятти провели встречу с участниками ИЦК «Автомобилестроение»
2008
3 апреля в Самарской области работает Заместитель Председателя Правительства РФ– Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко.
3 апреля 2026  14:35
В Самаре Дмитрий Григоренко и Вячеслав Федорищев обсудили развитие ИT-отрасли
868
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
3 апреля 2026  13:48
В Самаре прошла двусторонняя встреча Дмитрия Григоренко и Вячеслава Федорищева
661
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
3 апреля 2026  13:16
В Самарской области стартовал масштабный месячник по благоустройству
599
В ходе личного приема граждан губернатор Вячеслав Федорищев принял решения по капремонту школы в Сызрани и адресной помощи семье участника СВО в Самаре.
2 апреля 2026  15:02
По поручению Вячеслава Федорищева в этом году в Сызрани завершат капитальный ремонт школы №26
1156
