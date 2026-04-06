Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области совместно со школьниками провели акцию «Притормози»

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактическую работу, направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Так, в Красноярском и Кошкинском районах в акции приняли участие отряды юных инспекторов движения. Автоинспекторы разъяснили водителям необходимость соблюдения скоростного режима, а школьники напоминали о снижении скорости вблизи образовательных организаций.

А в Исаклинском районе сотрудники Госавтоинспекции провели разъяснительную работу. Полицейские напомнили водителям о правильном проезде пешеходных переходов и детских учреждений, а так же о необходимости повышенного внимания к детям находящихся у дороги.

В завершение акции сотрудники Госавтоинспекции вручили участникам памятки и световозвращающие элементы и призвали соблюдать правила дорожного движения.