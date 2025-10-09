Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийский агродиктант в Самарской области прошел на одной из самых необычных площадок страны.

9 октября 2025 13:32
125
Впервые проверить свои знания об агропромышленном комплексе России можно было в стенах самого современного молочного комплекса региона – животноводческой фермы «Радна» в селе Беловка.

Вместо привычных школьных парт участников диктанта встретили не только бланки вопросов, но и вид на высокотехнологичное производство. Перед началом испытания для гостей провели экскурсию по предприятию, показав, как работают автоматизированные системы кормления, доения и контроля здоровья животных.

«Проведение диктанта на таком производстве – это лучшая иллюстрация его главной цели: показать, что современное село – это не просто поля и фермы, а территория высоких технологий, инноваций и умного труда. Здесь, теория из вопросов диктанта оживает на глазах», – отметил один из организаторов площадки.

Ферма «Радна», принадлежащая агрохолдингу «Здоровая Ферма», является флагманом самарского АПК. Это не просто крупнейший в регионе комплекс на 2800 голов дойного стада, а полностью роботизированное предприятие. Ежедневно здесь производится более 60 тонн молока высшего сорта. Современные технологии позволяют добиваться рекордных надоев при максимальном комфорте для животных.

Участники диктанта признались, что такая обстановка добавила им азарта и помогла по-новому взглянуть на аграрные профессии.

«Отвечая на вопросы о животноводстве, можно было просто вспоминать теорию, а здесь, видя эти технологии вживую, по-настоящему понимаешь масштаб и потенциал нашей аграрной науки. Это невероятно мотивирует», – поделился впечатлениями студент Самарского государственного аграрного университета Иван Петров.

«Проведение Всероссийского аграрного диктанта – важный шаг для популяризации аграрной отрасли нашей страны! Участие в диктанте – возможность проверить себя и узнать что-то новое об успехах и истории агропромышленного комплекса страны, отдать дань уважения труженикам села и многим поколениям, которые жили и работали на родной земле» - прокомментировал координатор партпроекта «Российское село» в Самарской области, председатель комитета по сельскому хозяйству Самарской Губернской Думы Николай Сомов.

Проведение Агродиктанта на ведущем предприятии региона стало ярким символом единства традиций, знаний и инноваций, которые определяют сегодня лицо самарского села.

Новости по теме
В Самарской области стартовал первый Всероссийский агродиктант
08 октября 2025, 12:15
В Самарской области стартовал первый Всероссийский агродиктант
Сегодня по всей России, включая Самарскую область, стартовал масштабный просветительский проект — первый Всероссийский агродиктант. Общество
281
В Москве прошел первый Форум партийного проекта «Крепкая семья»
07 октября 2025, 13:10
В Москве прошел первый Форум партийного проекта «Крепкая семья»
Отдельная тема — информационная политика в поддержку тренда роста многодетных семей. Общество
334
«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета
03 октября 2025, 10:51
«Единая Россия» обеспечит финансирование народной программы в проекте бюджета
Партия будет консолидированно голосовать за документ. Общество
389
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
378
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
640
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
542
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
736
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
772
