Всероссийская премия «Время молодых» – возможность проявить себя

К участию приглашаются все, кому небезразлична молодёжь. От сотрудников органов власти до лидеров молодёжных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.
В этом году к 6 основным номинациям добавились 2 специальные:
- Молодёжная столица России (приём заявок – до 31 августа);
- Конкурс профессионального мастерства (приём заявок – до 15 августа).
В конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:
• «Управление молодёжной политикой»,
• «Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»,
• «Технологии работы с молодёжью»,
• «Молодёжная политика и воспитательная работа».
Или участвовать командой:
• «Команда молодёжного центра»;
• «Команда муниципалитета».
Смотрите все подробности на сайте время-молодых.рф.