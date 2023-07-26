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Всероссийская премия «Время молодых» – возможность проявить себя

26 июля 2023 11:59
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Всероссийская премия «Время молодых» – возможность проявить себя

К участию приглашаются все, кому небезразлична молодёжь. От сотрудников органов власти до лидеров молодёжных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.

В этом году к 6 основным номинациям добавились 2 специальные:
- Молодёжная столица России (приём заявок – до 31 августа);
- Конкурс профессионального мастерства (приём заявок – до 15 августа).

В конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:
• «Управление молодёжной политикой»,
• «Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»,
• «Технологии работы с молодёжью»,
• «Молодёжная политика и воспитательная работа».

Или участвовать командой:
• «Команда молодёжного центра»;
• «Команда муниципалитета».
Смотрите все подробности на сайте время-молодых.рф.

Теги: Акценты

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