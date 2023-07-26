Всероссийская премия «Время молодых» – возможность проявить себя

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К участию приглашаются все, кому небезразлична молодёжь. От сотрудников органов власти до лидеров молодёжных сообществ, некоммерческих и коммерческих организаций.



В этом году к 6 основным номинациям добавились 2 специальные:

- Молодёжная столица России (приём заявок – до 31 августа);

- Конкурс профессионального мастерства (приём заявок – до 15 августа).



В конкурс профессионального мастерства подать заявку можно индивидуально по направлениям:

• «Управление молодёжной политикой»,

• «Управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»,

• «Технологии работы с молодёжью»,

• «Молодёжная политика и воспитательная работа».



Или участвовать командой:

• «Команда молодёжного центра»;

• «Команда муниципалитета».

Смотрите все подробности на сайте время-молодых.рф.