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Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» приглашает самарцев

23 апреля 2021 14:02
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Всероссийская акция Узнай о своих долгах приглашает самарцев

В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах» Управление ФССП России по Самарской области информирует граждан о возможности проверить с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» наличие или отсутствие задолженности. 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает гражданам о возможности проверить наличие или отсутствие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» https://r63.fssp.gov.ru/iss/ip . Сервис значительно упрощает жителям региона процедуру получения информации об имеющихся долгах по исполнительным производствам. Необходимо всего лишь внести свои данные или номер исполнительного производства. 

    Использование сервиса позволит своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам. Если вы обнаружили себя в «Банке данных исполнительных производств», то там же можно выбрать функцию «оплатить» и погасить задолженность. В случае возникновения  вопросов, можно обратиться в отделение судебных приставов по указанному там телефону в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения.

Запущен функционал подачи электронных заявлений (ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности) с Единого портала государственных и муниципальных услуг https://gosuslugi.ru/   (ЕПГУ). Посредством ЕПГУ граждане и представители организаций могут подавать в Службу судебных приставов различные заявления (жалобы, ходатайства). Также возможно обратиться в аппарат Управления посредством «Группы телефонного обслуживания» - 263-65-65.

Теги: Акценты акция долги судебные приставы

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