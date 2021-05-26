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Всех желающих приглашают принять участие в конкурсе «Позитивная встреча с сотрудником ГИБДД»

26 мая 2021 16:33
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3 июля исполняется 85 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

3 июля исполняется 85 лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

В преддверии предстоящего праздника Общественный совет при региональном главке МВД объявляет конкурс на лучшую позитивную историю или фотографию по теме «Позитивная встреча с сотрудником ГИБДД», в котором может принять участие любой желающий.

Для участия в конкурсе необходимо:

- изложить реальную историю встречи с сотрудником или сотрудниками ГИБДД (кратко и интересно, указав, по возможности, год, число, время, место, данные сотрудников и, если есть, фото с этой встречи);

- если вам посчастливилось сделать позитивную фотографию сотрудника или сотрудников ГИБДД, то придумайте креативное название и опишите обстоятельства, при которых она была сделана (указав, по возможности, год, число, время, место и данные сотрудников); 

- работы нужно направить на адрес электронной почты ugibdd163@mail.ru с пометкой «На конкурс» до 20 июня т.г. В письме нужно указать свою фамилию, имя, отчество и  контактный телефон.

Все работы будут оценены, а самые интересные - опубликованы в официальных аккаунтах ГУ МВД России по Самарской области в социальных сетях.

 Лучшие из лучших получат подарки от Общественного совета и региональной Госавтоинспекции.

 

Фото:  ГУ МВД СО

Теги: «Позитивная встреча с сотрудником ГИБДД» конкурс

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