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Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона

9 августа 2024 13:53
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Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона

Любовь к чтению объединяет людей. Ежегодно 9 августа ценители литературы празднуют Всемирный день книголюбов. Поздравляем всех, кто не мыслит своего досуга без интересной книги!
В день любителей чтения предлагаем присоединиться к акции #САМАРАЧИТАЙ в Самарской областной научной библиотеке. Организаторы призывают - фотографируй культурные места города и получай подарки!
Все желающие могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона, поделившись в соцсетях своими фотографиями памятных мест.

Для участия необходимо выполнить три простых условия:
1) сфотографировать себя или родных, друзей на фоне достопримечательности или записать видео;
2) сопроводить визуальный материал рассказом о том, как запечатлённая достопримечательность связана с рекомендуемой вами книгой и её автором.
3) опубликовать получившийся пост на свой личной странице в социальной сети «ВКонтакте», дополнив его хештегом #самарачитай.
Приём заявок осуществляется до 1 октября 2024 года.
О подробных правилах участия в акции можно узнать в сообществе библиотеки.

Теги: Акценты В центре внимания

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