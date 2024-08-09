Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона

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Любовь к чтению объединяет людей. Ежегодно 9 августа ценители литературы празднуют Всемирный день книголюбов. Поздравляем всех, кто не мыслит своего досуга без интересной книги!

В день любителей чтения предлагаем присоединиться к акции #САМАРАЧИТАЙ в Самарской областной научной библиотеке. Организаторы призывают - фотографируй культурные места города и получай подарки!

Все желающие могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона, поделившись в соцсетях своими фотографиями памятных мест.



Для участия необходимо выполнить три простых условия:

1) сфотографировать себя или родных, друзей на фоне достопримечательности или записать видео;

2) сопроводить визуальный материал рассказом о том, как запечатлённая достопримечательность связана с рекомендуемой вами книгой и её автором.

3) опубликовать получившийся пост на свой личной странице в социальной сети «ВКонтакте», дополнив его хештегом #самарачитай.

Приём заявок осуществляется до 1 октября 2024 года.

О подробных правилах участия в акции можно узнать в сообществе библиотеки.