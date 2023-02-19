"Все для Победы!": Елена Лапушкина в прямом эфире рассказала о вкладе горожан в поддержку военнослужащих

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Глава Самары Елена Лапушкина приняла участие во всероссийском благотворительном марафоне "Все для Победы!". В прямом эфире она рассказала о том, как объединилось городское сообщество для поддержки наших военнослужащих, какое участие принимает горадминистрация и какую помощь органы местного самоуправления оказывают волонтерам и семьям военнослужащих, выполняющих задачи в рамках СВО.

Цель акции – продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников спецоперации, поддержать армию нашей страны.



Все средства, собранные во время марафона, направят на дополнительное техническое оснащение бойцов из Самарской области – наших земляков-военнослужащих.



2022 год показал, насколько жители всей страны и Самарской области способны объединиться в условиях беспрецедентных вызовов. Практически каждую неделю самарские гуманитарные колонны отправляются в Донбасс. Наш регион стал первым в России, подписавшим соглашение о сотрудничестве с населенным пунктом в ДНР – городом Снежное. Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым поблагодарил Самарскую область за сплоченность и вклад в Победу.

Фото: СОВА