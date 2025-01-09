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Все авиакомпании будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты

9 января 2025 23:26
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Отмечается, что основные авиакомпании провели все необходимые мероприятия еще в конце декабря.

Все российские авиакомпании с 10 января начнут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает РИА Новости.

"Десятого января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50-процентной скидки", — сообщил он.

Отмечается, что основные авиакомпании провели все необходимые мероприятия еще в конце декабря. По словам министра, уже более 260 тысяч детей с начала года смогли полететь по заниженной цене. До конца января продали более 870 тысяч аналогичных билетов.

"Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", — добавил Старовойт.

Как отметил глава Минтранса, ожидается, что эти изменения зарегистрируют в Минюсте до 14-го числа этого месяца.

 

Фото:   freepik.com

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