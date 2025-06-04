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В Самарскую городскую клиническую больницу №8 поступило 5 современных ультразвуковых систем: одна предназначена для физиотерапии, а четыре — для ультразвуковой визуализации. Поступление оборудования стало возможным благодаря мероприятиям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».



Самарская больница №8 оказывает медицинскую помощь около 54 тысячам пациентам. Новое оборудование позволяет расширить спектр выявляемой патологии.



"Аппараты предназначены для исследования брюшной и плевральной полостей, органов малого таза, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Появились новые возможности для эхографических исследований», - отметил главный врач больницы Сергей Дергаль.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО