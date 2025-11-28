Я нашел ошибку
В случае дальнейшего невыполнения требований мессенджер будет полностью заблокирован в России, указали в ведомстве.
Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp
Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной
С сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров, среди которых - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Путин подписал закон о пересмотре НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22%
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Его спасение рассматривают как символ надежды, что остаются выжившие. После пожара сотни человек числятся пропавшими без вести.
Мужчина с 16-го этажа чудом спасся во время пожара в жилом комплексе в Гонконге
С октября размер штрафов за такие нарушения увеличен: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.
️В Красноглинском районе Самары составили 32 протокола за препятствие вывозу мусора
Гребля на тренажерах - это зимняя дисциплина гребного спорта, позволяющая спортсменам поддерживать форму на протяжении всего года. 
В СК «Локомотив» состоялись ежегодные соревнования по гребле-индор
В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»

Расписание показов. Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

С 29 ноября по 3 декабря в Самаре, в кинотеатре «Художественный», Российский фонд культуры представляет бесплатные показы фильмов — участников первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Расписание показов:

29.11 в 15:00 «Махтумкули» (Узбекистан, Туркменистан, 2024 г., 106 мин., реж. Музаффархан Эркинов, 18+) Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...

30 ноября: 15:00 «Али Примэра» (2024 г., 127 мин., реж. Даниэль Егрес Ричард, 18+) Венесуэла (Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство)
Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...

01.12 в 19:00 «Черный замок» (2024 г., 140 мин., реж. Кирилл Кузин, 18+) Беларусь (Лучший композитор)
Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...

02.12 в 19:00 «Двое в одной жизни, не считая собаки» (2025 г., 110 мин., реж. Андрей Зайцев, 12+) Россия (Лучший актёр и Лучшая актриса)
Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...

03.12 в 19:30 «Потанцуйте с мамой!» (2025 г., 80 мин., реж. Дастан Мадалбеков, 16+) - Киргизия, Россия Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...

Вход бесплатный, по предварительной регистрации.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

 

Фото:  pxhere.com

В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
28 ноября 2025, 20:56
Движение транспорта в Самаре временно ограничат на участке улицы Дачной
В Самаре на улице Дачной выполнят устройство ливневой канализации открытым способом. По указанному участку движение общественного транспорта не осуществляется.
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
28 ноября 2025, 20:15
Сборная Самарской области отправилась на финал чемпионата «Профессионалы»
Участники покажут навыки по 27 компетенциям основной возрастной категории и трём компетенциям юниоров, в четырёх из них выступят конкурсанты из Самарской области.
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.
28 ноября 2025, 19:57
Представители МЧС Волжского района провели важную встречу с учениками образовательного центра «Южный город»
Целью визита было донести до школьников ключевые правила безопасного поведения на водоемах в период формирования льда.
216
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
260
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
286
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
306
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2065
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1096
