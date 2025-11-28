В самарском кинотеатре «Художественный» пройдут открытые кинопоказы фильмов «Бриллиантовой бабочки»

С 29 ноября по 3 декабря в Самаре, в кинотеатре «Художественный», Российский фонд культуры представляет бесплатные показы фильмов — участников первой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».



Расписание показов:



29.11 в 15:00 «Махтумкули» (Узбекистан, Туркменистан, 2024 г., 106 мин., реж. Музаффархан Эркинов, 18+) Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...



30 ноября: 15:00 «Али Примэра» (2024 г., 127 мин., реж. Даниэль Егрес Ричард, 18+) Венесуэла (Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство)

Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...



01.12 в 19:00 «Черный замок» (2024 г., 140 мин., реж. Кирилл Кузин, 18+) Беларусь (Лучший композитор)

Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...



02.12 в 19:00 «Двое в одной жизни, не считая собаки» (2025 г., 110 мин., реж. Андрей Зайцев, 12+) Россия (Лучший актёр и Лучшая актриса)

Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...



03.12 в 19:30 «Потанцуйте с мамой!» (2025 г., 80 мин., реж. Дастан Мадалбеков, 16+) - Киргизия, Россия Ссылка на регистрацию: rossiyskiy-fond-kul-2025.timepad.ru/event/3692...



Вход бесплатный, по предварительной регистрации.



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

