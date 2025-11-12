В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»

122

6 ноября в Самарском археологическом центре состоялось торжественное открытие выставки «Следы античной цивилизации на юге России». (0+)



Проект, реализованный в сотрудничестве с государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Фанагория» (п. Сенной, Краснодарский край), представил жителям и гостям региона беспрецедентную коллекцию артефактов из одного из крупнейших античных памятников России.



Центральными артефактами выставки стали золотые изделия из фанагорийского некрополя, датируемые концом IV – началом V веков н.э. Эти ювелирные украшения, обнаруженные в склепе знатной семьи, чья гибель, по мнению ученых, связана с эпидемией, стали истинным украшением коллекции и вызвали особый интерес у посетителей.



Важным контекстом выставки стал раздел, подготовленный из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Представленные там предметы наглядно свидетельствуют о далеких, но прочных культурных и торговых связях между античным миром и народами Поволжья.



Выставка продолжит свою работу до 12 февраля 2026 года.

Фото: минкульт СО