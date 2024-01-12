В Самарской области введено ограничение движения для маршрутных транспортных средств

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций ФКУ «Поволжуправтодор» информирует о том, с что на территории Самарской области введено ограничение движения для маршрутных транспортных средств до 08:00 13.01.2024 (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).



Также до 16:00 12.01.2024 введено временное ограничение движения для всех транспортных средств с 93 км по 126 км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подъезд к г. Оренбург, в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, низовая метель, ограничение видимости).



Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.