Время новых возможностей для IT-специалистов на форумах Росмолодёжи

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Молодые программисты, аналитики, тестировщики, гейм-дизайнеры, маркетологи, киберспортсмены и другие представители российского IT-сообщества смогут подать заявки на участие во Всероссийском молодёжном форуме IT-технологий «ФИЧА», который состоится в Ростовской области с 23 по 27 августа.

Форум направлен на создание общей площадки для коммуникации действующих IT-специалистов для обмена опытом и поиска новых идей укрепления технологического суверенитета России. Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в крупные IT-компании. Регистрация продлится до 9 июля.

С 25 по 30 августа в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» пройдёт профильная смена «Открывать» для IT-специалистов, сотрудников госкорпораций, предпринимателей в IT-индустрии, технологов и изобретателей, обеспечивающих технологический суверенитет страны. Зарегистрироваться на смену можно до 24 июля.

Местом пересечения наиболее актуальных трендов в развитии сообществ сегодняшнего и завтрашнего дня станет Окружной образовательный форум «На волне», который впервые пройдет во Владивостоке с 27 сентября по 2 октября. Креативная индустрия, игрофикация и гик-движение – темы, вдохновляющие «На волне» в 2023 году. В рамках форума участников ждут два образовательных трека: «Успешный успех» для молодых мейкеров и специалистов в области продвижения креативных проектов, и «Первому игроку приготовиться» – для event-менеджеров, руководителей сообществ и специалистов, работающих с мотивацией людей. А также третий уникальный исследовательский трек «Теория большого гика» для молодых людей, определивших своё хобби, как основную деятельность. Подать заявку на регистрацию можно до 10 августа.

Помимо этого, с 18 по 28 июля в Липецкой области пройдет областной молодёжный форум «Область будущего», регистрация на который уже завершена. Форум станет площадкой для создания новой IT-среды с помощью ресурсов общественных и государственных структур, бизнес-сообщества и других институтов для поддержки молодёжных инициатив в новейших отраслях IT-индустрии, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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