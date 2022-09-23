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Временно ограничено движение по трассе А-300 в Оренбургской области на границе с Казахстаном

23 сентября 2022 15:46
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Данная мера связана с работами по установке портальных инспекционно-досмотровых комплексов и ремонта дороги на въезде в РФ со стороны Казахстана.

На федеральной дороге А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном в Оренбургской области, в районе многостороннего автомобильного пункта пропуска через государственную границу Маштаково, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Данная мера связана с работами по установке портальных инспекционно-досмотровых комплексов и ремонта дорожного покрытия на въезде в Российскую Федерацию со стороны Республики Казахстан.

ФКУ «Поволжуправтодор» настоятельно рекомендует использовать в качестве альтернативных маршрутов пункты пропуска:

МАПП Озинки на автомобильной дороге А-298 «Р-208 – Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан в Саратовской области (км 36+250 - км 271+752)
МАПП Теплое на 378-м километре автодороги «Бугульма – Уральск» в Первомайском районе Оренбургской области
МАПП Илек на автомобильной дороге А-305 Оренбург - Илек - граница с Республикой Казахстан в Оренбургской области

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