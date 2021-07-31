Врачи предупредили об опасности «солнечной татуировки»

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Так называемые «солнечные татуировки», как и чрезмерное пребывание на солнце вообще, ведут не только к старению, но и к риску заболевания раком кожи. Об этом сказала РБК врач-дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова.



Как рассказала РБК Петросова, чтобы создать узор на коже, она должна подвергнуться интенсивному солнечному излучению. Однако ультрафиолетовое излучение вызывает изменения в геноме.

«Мутации в таких клетках накапливаются, и в результате мы получаем преждевременное старение кожи — она становится дряблой, морщинистой, с темными пятнами. Такие изменения очень трудно исправить с помощью косметологии», — отметила врач.

Худшим развитием событий является возникновение злокачественной опухоли кожи — меланомы.



Врач-дерматолог Татьяна Егорова в разговоре с РБК отметила, что нужно загорать с умом.



«Что человек просто загорает, что с картинкой — необходимо соблюдать все меры предосторожности. Необязательно так контрастно обгорать по контуру и в первый день пускаться во все тяжкие, а соблюдать принцип умеренности и постепенности», — сказала она.



По ее словам, оптимальным временем для загара является утро с 7:00 до 11:00 и вечер с 16:00. Людям со светлой кожей необходимо использовать солнцезащитный крем, напомнила врач. Тем, у кого кожа темная, а солнце мягкое, достаточно не превышать время пребывания на солнце.



«Лучше всего загорать при рассеянном солнце, а не под прямыми солнечными лучами», — заключила Егорова.

Фото из открытых источников