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Чтобы создать узор на коже, она должна подвергнуться интенсивному солнечному излучению.
Врачи предупредили об опасности «солнечной татуировки»
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Врачи предупредили об опасности «солнечной татуировки»

31 июля 2021 15:53
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Чтобы создать узор на коже, она должна подвергнуться интенсивному солнечному излучению.

Так называемые «солнечные татуировки», как и чрезмерное пребывание на солнце вообще, ведут не только к старению, но и к риску заболевания раком кожи. Об этом сказала РБК врач-дерматолог клиники «Будь здоров» Инна Петросова.

Как рассказала РБК Петросова, чтобы создать узор на коже, она должна подвергнуться интенсивному солнечному излучению. Однако ультрафиолетовое излучение вызывает изменения в геноме.

«Мутации в таких клетках накапливаются, и в результате мы получаем преждевременное старение кожи — она становится дряблой, морщинистой, с темными пятнами. Такие изменения очень трудно исправить с помощью косметологии», — отметила врач.

Худшим развитием событий является возникновение злокачественной опухоли кожи — меланомы.

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в разговоре с РБК отметила, что нужно загорать с умом.

«Что человек просто загорает, что с картинкой — необходимо соблюдать все меры предосторожности. Необязательно так контрастно обгорать по контуру и в первый день пускаться во все тяжкие, а соблюдать принцип умеренности и постепенности», — сказала она.

По ее словам, оптимальным временем для загара является утро с 7:00 до 11:00 и вечер с 16:00. Людям со светлой кожей необходимо использовать солнцезащитный крем, напомнила врач. Тем, у кого кожа темная, а солнце мягкое, достаточно не превышать время пребывания на солнце.

«Лучше всего загорать при рассеянном солнце, а не под прямыми солнечными лучами», — заключила Егорова.

 

Фото из открытых источников

Теги: «солнечные татуировки» врачи опасно

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