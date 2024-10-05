Врачи областного Перинатального центра помогли тройне появиться на свет

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Состоялась первая в этом году торжественная выписка тройни из Перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина. В семье Илехметовых родились девочка Софья и два мальчика - Руслан и Тимур.



Дети появились на свет немного раньше срока, их вес при рождении составлял 1670, 1780 и 2100 граммов. Малыши в течение 2 недель были под наблюдением врачей отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, где оказывают помощь детям, родившимся менее 2 кг.



«В нашем отделении всегда идет борьба за жизнь и здоровье маленьких пациентов, и каждая выписка — это победа. Для нас это не просто работа, это — призвание. Мы счастливы, что смогли помочь этой семье», — подчеркнула заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Елена Тюрина.



Мама и малыши чувствуют себя хорошо, и вчера их на выписке встречал счастливый папа.



«Мы выражаем огромную благодарность нашим врачам за то, что они выполняют такую ответственную работу, и что помогли нам стать родителями замечательных детей», - отметили родители.



Как рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по акушерству Марина Нечаева , женщины с многоплодной беременностью относятся к высокой группе риска. Именно поэтому они получают помощь в специализированном Перинатальном центре, где работает мультидисциплинарная команда специалистов и есть необходимое оборудование.



"В этом году, объявленном нашим Президентом Годом семьи, в Перинатальном центре уже родились 3902 ребенка, включая 115 пар двойняшек. Центр продолжает оказывать высокотехнологичную помощь беременным женщинам со всей области, в том числе выхаживая недоношенных детей, начиная с 22 недель и массе тела при рождении 500 граммов", - отметила Марина Нечаева.

Фото: минздрав СО