До завершения проходки тоннеля осталось 60 метров.
В Самаре раньше срока завершаются работы по проходке тоннеля станции метро «Театральная»
Белозёров ознакомился с условиями обучения кадров по основным железнодорожным профессиям в Куйбышевском учебном центре профессиональных квалификаций в Самаре,
Глава РЖД Олег Белозёров с рабочим визитом посетил КбшЖД
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
По просьбам граждан в рабочие дни на маршруте № 91 «ул. Грозненская – НФС» добавлен 1 рейс и продлено время работы.
С 1 ноября автобусы маршрута № 91 ходят по скорректированному расписанию
Они патрулируют парки, улицы и другие общественные места, обеспечивая охрану общественного порядка.
Полицейские-кавалеристы обеспечивают правопорядок на улицах города
Завершилась матчевая встреча между сборными России и Узбекистана. 
Сборная России одержала победу в матчевой встрече по боулингу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о спортивном потенциале и брендах региона.
«Россия – спортивная держава»: стенд Самарской области посетили Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев
Без огнетушителя попытки потушить пламя подручными средствами – водой из бутылки или песком – часто оказываются бесполезными и даже опасными.
МЧС СО: в каждом автомобиле должен быть огнетушитель
Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

6 ноября 2025 16:30
86
Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей. О том, как они влияют на здоровье, рассказала «Известиям» врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Анна Стадумова.

Прямой связи между магнитной бурей и конкретными заболеваниями, такими как инфаркт, наука не подтверждает. Однако многолетние наблюдения показывают, что в дни геомагнитной активности действительно наблюдается рост числа обращений за медицинской помощью.

«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. Наиболее известные эффекты воздействия электромагнитных возмущений на организм человека — это выработка дополнительного тепла в тканях, а также нарушение тока ионов в клетках, особенно кальция, который, насыщая клетку, способствует высвобождению радикалов, нарушающих работу митохондрий, вследствие чего человек испытывает слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — заявила специалист.

Кроме того, магнитные бури могут повлиять на свойства крови, она становится более вязкой, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Это особенно заметно у людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца, у которых увеличиваются риск кризов и приступов стенокардии.

Также, добавила Стадумова, геомагнитные возмущения могут нарушать деятельность нервной системы, воздействуя на гипоталамус и эпифиз, что приводит к головным болям, головокружению, слабости, бессоннице и снижению концентрации внимания.

«Для минимизации негативного воздействия магнитных бурь рекомендуется соблюдать щадящий режим, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление и следить за диетой. Важно проводить больше времени на свежем воздухе и избегать резких движений, чтобы не спровоцировать головокружение», — заключила специалист.

Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи.
06 ноября 2025, 13:28
Медработники Красноярской больницы оказывают неотложную помощь на новых автомобилях
Транспорт позволяет повысить мобильность медицинского персонала и оперативность оказания помощи. Здравоохранение
186
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.
05 ноября 2025, 22:49
Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек»... Здравоохранение
576
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
05 ноября 2025, 19:36
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему. Здравоохранение
525
Дмитрий Чернышенко вместе с Вячеславом Федорищевым оценил образовательную инфраструктуру Самарской области. 
6 ноября 2025  14:45
В Самару с рабочим визитом прибыл вице-премьер Дмитрий Чернышенко
305
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
560
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
602
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
957
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
800
