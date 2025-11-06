Врач-терапевт рассказала о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

86

Магнитные бури — реальный физический фактор, который может обострять хронические заболевания и ухудшать самочувствие у ослабленных или метеочувствительных людей. О том, как они влияют на здоровье, рассказала «Известиям» врач-терапевт, заведующая терапевтическим отделением КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Анна Стадумова.

Прямой связи между магнитной бурей и конкретными заболеваниями, такими как инфаркт, наука не подтверждает. Однако многолетние наблюдения показывают, что в дни геомагнитной активности действительно наблюдается рост числа обращений за медицинской помощью.

«Основное влияние магнитные бури оказывают на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также на регуляцию артериального давления. Наиболее известные эффекты воздействия электромагнитных возмущений на организм человека — это выработка дополнительного тепла в тканях, а также нарушение тока ионов в клетках, особенно кальция, который, насыщая клетку, способствует высвобождению радикалов, нарушающих работу митохондрий, вследствие чего человек испытывает слабость, разбитость и когнитивную заторможенность», — заявила специалист.

Кроме того, магнитные бури могут повлиять на свойства крови, она становится более вязкой, что создает дополнительную нагрузку на сердце. Это особенно заметно у людей с гипертонией и ишемической болезнью сердца, у которых увеличиваются риск кризов и приступов стенокардии.

Также, добавила Стадумова, геомагнитные возмущения могут нарушать деятельность нервной системы, воздействуя на гипоталамус и эпифиз, что приводит к головным болям, головокружению, слабости, бессоннице и снижению концентрации внимания.

«Для минимизации негативного воздействия магнитных бурь рекомендуется соблюдать щадящий режим, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, контролировать артериальное давление и следить за диетой. Важно проводить больше времени на свежем воздухе и избегать резких движений, чтобы не спровоцировать головокружение», — заключила специалист.