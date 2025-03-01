Врач рассказала о главных ошибках в домашнем уходе за кожей лица и декольте

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Уход за кожей лица и декольте важен для здоровья кожи. О главных ошибках в нем «Известиям» рассказала врач-дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Марина Карташева.

Одной из них является недостаточное или избыточное очищение кожи.

«Часто люди используют агрессивные очищающие средства, которые могут испортить защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Идеально подходит мягкое пенящееся средство или молочко, которое не нарушает pH-баланс», — рассказала врач.

По ее словам, пренебрежение сыворотками также является ошибкой. Сыворотки помогают решать актуальные для кожи проблемы, например, они помогают контролировать пигментообразование, восполнять дефицит микроэлементов и витаминов.

Важно соблюдать последовательности ухода: первым этапом идет очищение, затем — нанесение сыворотки и крема. Также грубой ошибкой Карташева назвала игнорирование солнцезащитных средств (ультрафиолетовое излучение вызывает преждевременное старение и заболевания кожи).

«Увлажнение необходимо, но переувлажнение может заблокировать кожу и привести к акне. Важно подбирать средства по типу кожи и не злоупотреблять количеством», — рассказала Карташева.

Кроме того, неправильный выбор косметики и игнорирование реакции кожи на средства являются вещами, на которые следует обратить внимание по мнению эксперта. Также она посоветовала не пренебрегать пилингом. Отмершие клетки кожи способствуют закупорке пор и делают поверхность кожи тусклой, подчеркнула Карташева. Она напомнила, что не стоит ожидать мгновенного эффекта от домашних процедур, так как только регулярность даст видимый результат.

«Уход за областью декольте часто остается в тени. Эти зоны так же подвержены воздействию солнечных лучей и старению, как и лицо. Использование солнцезащитного крема и увлажняющих средств в этих областях не менее важно», — заключила врач.

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