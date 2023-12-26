врач рассказала, как подготовиться к встрече Нового года с детьми

90

Новый год ждут все дети, ведь это время подарков, волшебства и, конечно, же каникул. Как устроить режим сна ребенка в Новый год? Как подготовиться к новогоднему путешествию? С какого возраста ребенка можно пускать за общий стол? – на эти и другие вопросы ответила Виолетта Бурдакова, ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО.

С какого возраста ребенок может сидеть за общим столом?

Участие детей в семейных обедах и ужинах за общим столом является важной частью их социализации и обучения культуре поведения в обществе. С самого начала, когда ребенок начинает приобщаться к твердой пище, общий стол может стать для него местом, где он видит, как правильно пользоваться столовыми приборами, как вести себя за столом, и начинает подражать.

Необходимо внимательно следить за реакцией ребенка и его готовностью к общему столу. Обычно ребенок может начать активно участвовать в общих приемах пищи в возрасте от одного года. Однако важно помнить, что каждый ребенок индивидуален, и некоторые могут проявлять больший или меньший интерес к семейным застольям. Важно также обеспечить ребенку безопасность и давать подходящую еду, соответствующую его возрасту и потребностям. Малышам, только начинающим свой путь в мир вкусов, не стоит предлагать тот же ассортимент блюд, что и взрослым членам семьи, например, салаты с майонезом, жирные, острые и жареные блюда, они могут спровоцировать возможные нарушения еще не окрепшей детской пищеварительной системы. Лучше убрать подальше от ребенка хрупкую посуду и использовать для него небьющуюся. Также важно учитывать особенности режима сна и бодрствования маленьких гостей праздничного стола.

Как устроить режим сна ребенка в Новый год?

Решение, укладывать ребенка спать днем перед новогодней ночью или нет, зависит от возраста ребенка и его индивидуальных потребностей во сне. Дети младшего возраста, особенно младенцы, нуждаются в дневном сне, поэтому важно сохранить этот режим и 31 декабря. Для детей старшего возраста, которые уже не спят днем или редко это делают, дневной сон перед Новым годом будет полезен. Это поможет им быть более бодрыми и энергичными в течение вечера. Если вы решите уложить ребенка спать днем, старайтесь не допустить, чтобы сон был слишком долгим. Учитывайте индивидуальные потребности ребенка: некоторые дети могут легко переносить изменения в режиме сна, в то время как другие могут чувствовать усталость и разбитость.

Какие могут быть потенциальные опасности для детей в период праздничных выходных?

В период новогодних праздников существует несколько потенциальных опасностей для детей. Важно принять меры предосторожности, чтобы их избежать. Обязательно объясните детям правила безопасности при использовании пиротехники, особенно обратите внимание на то, что ее могут запускать только взрослые. Убедитесь, что все гирлянды соответствуют стандартам безопасности, нигде нет оголенных проводов и следите за тем, чтобы дети не играли с ними. Не оставляйте зажжённые свечи и бенгальские огни без присмотра, лучше их не использовать, если дети совсем маленькие. Новогодние игрушки и украшения могут содержать острые детали, поэтому серьезно отнеситесь к выбору декора, чтобы малыши не поранились. Убедитесь, что подарки подходят для возраста ребенка и не содержат мелких деталей, которые могут быть проглочены.

Если на каникулах планируется путешествие, как к нему подготовиться?

Важно детально продумать поездку, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашего ребенка. Выберите направление, которое удобно для поездки с детьми, учитывайте климат и наличие медицинских услуг. Подготовьте список необходимых вещей для поездки, возьмите больше детской одежды, особенно теплой, не забудьте про средства гигиены и аптечку, включая лекарства от простуды, электронный градусник, жаропонижающие препараты, пластыри и др.

Если вы пересекаете несколько часовых поясов, учтите это при планировании расписания и давайте ребенку много времени для отдыха. Постарайтесь сохранять привычный режим сна и питания ребенка во время поездки, это поможет предотвратить стресс и утомление.