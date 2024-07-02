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Врач рассказал, почему мороженое и ледяная вода в жару вредны для здоровья

2 июля 2024 22:37
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Врач выразил мнение, что достаточно просто пить много воды, есть больше фруктов и овощей, в которых содержится много жидкости, витамины и минеральные вещества.

Доцент Сеченовского университета, к.м.н. Павел Бережанский рассказал, почему мороженое и ледяная вода в жару вредны для здоровья, пишут "Известия".

В беседе с сайтом aif.ru во вторник, 2 июля, врач указал на то, что в жаркую погоду не рекомендуется есть мороженое, поскольку это жирный продукт, а в жару жирное переваривается плохо. В жару употребление такой пищи создает большую нагрузку на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы. Врач объяснил, что организм должен не только переварить, но и усвоить продукт.

Врач выразил мнение, что достаточно просто пить много воды, есть больше фруктов и овощей, в которых содержится много жидкости, витамины и минеральные вещества. Они восполнят водно-солевой баланс. Употреблять фрукты можно практически в неограниченных количествах, если отсутствуют сахарный диабет и аллергия.

Бережанский отметил, что охлаждаться холодной водой тоже не стоит, потому что она «будет являться стрессом для пищеварительного тракта» и дыхательных путей. Как объяснил врач, когда холодное попадает в организм, иммунитет немного снижается и работает несколько хуже. Лучше пить воду комнатной температуры не ниже 25–30 градусов. Также в жару лучше воздержаться от употребления сладкой воды и напитков, поскольку ими утолить жажду будет сложно.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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