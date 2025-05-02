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Врач-нутрициолог разоблачила четыре главных мифа о правильном питании

2 мая 2025 16:30
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Правильное питание — это про грамотно, индивидуально выстроенный рацион.

Правильное питание — это про грамотно, индивидуально выстроенный рацион. При его выборе следует опираться не на трендовые ограничения и правила, а на свои личные нужды с учетом образа жизни. Об этом рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с «Газетой.Ru», пишут "Известия".

Один из самых распространенных мифов — запрет на еду после 18:00. Как указала врач, в нем есть лишь доля правды: правило появилось из рекомендации ложиться спать в 22:00, поскольку до полуночи активно вырабатывается мелатонин. Мещерякова напомнила, что засыпать с переполненным желудком действительно вредно, потому что в этом случае организм вместо отдыха вынужден переваривать пищу. Но в реальности мало кто придерживается идеального графика, поэтому строгий запрет на еду после 18:00 — миф. Важно лишь ужинать за два или три часа до сна, пояснила эксперт.

Второе заблуждение — сладкое можно есть только утром. По словам диетолога, этот миф искажает реальные рекомендации.

«Существует мнение: если с утра съесть что-то вредное и калорийное, то в течение дня можно подстроить свой рацион и уровень активности, чтобы минимизировать последствия. Но настоящее правильное питание, наоборот, гласит о том, что утром лучше отдать предпочтение сбалансированному завтраку, а не сахарно-углеводной бомбе», — рассказала собеседница издания.

Врач уточнила, что после пробуждения важно «запустить» метаболизм: начать со стакана воды, а затем полноценно позавтракать. Сладости лучше употреблять через пару часов после основного приема пищи.

Третий миф — перекусы вредны. Это утверждение также верно лишь отчасти, заявила Мещерякова. Нутрициолог объяснила, что перекусы не полезны, если состоят исключительно из снеков — протеиновых батончиков и других «быстрых» вариантов. Однако голодать между приемами пищи еще хуже, подчеркнула эксперт. Она посоветовала выбирать для перекусов фрукты, овощи и орехи.

«Бытует миф, что на правильном питании разрешено есть только гречку, вареную курицу и овощи. Забудьте об этом раз и навсегда — правильное питание должно быть полноценным. Это не диета, с помощью которой можно избавиться от лишних килограммов, а образ жизни. Значит, в рационе должны быть и любимые блюда, даже если это бургер или сэндвич», — резюмировала эксперт.

 

Фото: freepik.com

Теги: Медицина

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