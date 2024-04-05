Врач - методист из Самары рассказывает, что делать для предупреждения стрессов  

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Что делать для предупреждения стрессов? Почему у недостаточно физически активных людей повышен риск смертности? Как отказ от вредных привычек может защитить от опасных болезней?



Рассказывает врач - методист отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева:



"Профилактика стрессов.

При хроническом стрессе меняется метаболизм, повышается уровень гормонов (адреналина, норадреналина и кортизола), влияющих на многие органы, в том числе иммунную систему.



Профилактика стрессовых состояний, положительный эмоциональный настрой важны для здоровья человека. Научитесь расслабляться, отдыхать, переключать свое внимание на позитивные вещи, замечать хорошее.



60 минут полноценного отдыха в день будет достаточно, чтобы изменить свой эмоциональный настрой в лучшую сторону. Если Вы научитесь расслабляться, то сможете активизировать иммунную систему.



Занятия спортом.

У людей, которые недостаточно физически активны, на 20-30% выше риск смертности по сравнению с теми, кто ведёт активный образ жизни.



Физическая активность — это любые движения тела, на выполнение которых тратится энергия. Чтобы вести активный образ жизни, не надо быть профессиональным спортсменом. Некоторые виды повседневной деятельности являются физической активностью. К таким видам занятий может относиться активная работа по дому или в саду, или же прогулка с собакой.

Регулярная физическая активность - ходьба, езда на велосипеде, плавание, домашние дела, работа в саду, танцы или активный отдых - приносит значительную пользу здоровью.



Отказ от вредных привычек.

Этанол вызывает необратимые повреждения ДНК, что может послужить толчком к развитию онкологических заболеваний. Употребление алкоголя является вторым по значимости фактором риска развития онкологических заболеваний после употребления табака.



Безопасной дозы алкоголя не существует. Риск развития рака существенно увеличивается с увеличением объемов потребляемого алкоголя.



К последствиям курения относятся неприятный запах изо рта, пожелтение зубов, старение кожи, нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и иммунной системы, развитие онкозаболеваний.



Здоровый образ жизни – это не «таблетка», мгновенно устраняющая все недуги. Это принцип жизни, особое мировоззрение и каждодневная работа над собой".

Фото: минздрав СО