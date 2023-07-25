Врач: кофе и чай с молоком не стоит пить больше 1–2 кружек в день

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева во вторник, 25 июля, рассказала «Газете.Ru», что употребление чая или кофе с молоком стоит ограничить одной-двумя чашками в день, поскольку молоко теряет свои полезные свойства при взаимодействии с ними, пишут "Известия".

«Добавление молока в эти напитки мешает полезным антиоксидантам и полифенолам проявить себя в полной мере, поэтому лучше не выпивать более 1–2 чашек чая и кофе с молоком в день», — поясняет врач.

Филева рассказала, что молочные продукты содержат кальций, витамин D и белок, которые необходимы для поддержания нормального функционирования сердца, мышц, костей и здоровья в целом.

«Кальций поддерживает плотность костей и защищает от остеопороза. В сочетании с кофе или чаем полезные свойства отчасти теряются. Дело в том, что в этих напитках содержатся танины, которые связывают белок молока казеин, в результате этого кальций из молочных продуктов всасывается хуже. Кроме того, когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется плотная и липкая субстанция, которая тяжело усваивается организмом», — уточняет эксперт.

Врач добавила, что после добавления молока в американо или зеленый чай без сахара, калорийность которых не превышает 2 ккал, питательность напитков увеличивается до 40 ккал. При этом жиры в молочных продуктах насыщенные и в избытке могут вызвать повышение уровня плохого холестерина в крови. Поэтому для контроля веса и снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний в чай или кофе желательно добавлять молоко с пониженным содержанием жира.

Между тем людям с непереносимостью молочного сахара лучше чередовать употребление напитков с молоком и без, резюмировала Филева.

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