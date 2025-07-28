Я нашел ошибку
Главные новости:
Подобные продукты содержат органические вещества, которые являются отличной средой для размножения бактерий.
Врач-дерматовенеролог: не стоит использовать для лечения ожогов сметану, кефир или масло
В Самаре на улице Ленинградской 28 июля открылась стела обратного отсчета до начала форума.
Старт форуму «Россия - спортивная держава» будет дан ровно через 100 дней
Спасатели проводили разбор завалов и проливку очагов горения.
Спасатели принимали участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара на проспекте Кирова, 34
Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 430 специалистов и 31 единицы техники.
Безопасность молодежного форума «иВолга» под контролем МЧС СО
В нем приняли участие команды юных футболистов 2011-2013 и 2014-2016 годов рождения из Железнодорожного, Промышленного, Советского и Кировского районов. 
Городской этап проекта «Лето с футбольным мячом» завершился в Самаре
Все желающие смогли узнать все о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, пройти обучение навыкам оказания первой помощи.
Медики провели для участников форума "Иволга" мастер-классы
Это один из первых подобных специализированных центров в стране.
В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов
Специалисты «Т Плюс» завершили капитальные и средние ремонты пяти энергетических котлов и двух турбин на электростанциях Самарского региона.
«Т Плюс» повысила надёжность работы крупных энергообъектов в Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
В Самаре в Сквере Рязанова пройдет игровая программа «Часики от мастера Соломона»
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-дерматовенеролог: не стоит использовать для лечения ожогов сметану, кефир или масло

28 июля 2025 21:55
181
Подобные продукты содержат органические вещества, которые являются отличной средой для размножения бактерий.

Не стоит использовать для лечения ожогов сметану, кефир или масло, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

Они создают ощущение прохлады и облегчения боли, но это временное облегчение. Подобные продукты содержат органические вещества, которые являются отличной средой для размножения бактерий.

«Это значит, что применение сметаны может увеличить вероятность инфицирования поврежденной кожи и замедлить процесс заживления. Кроме того, жирная консистенция продуктов создает пленку на коже, препятствуя нормальному теплообмену и затрудняя ее восстановление. Следует также помнить, что такие продукты не обладают достаточным противовоспалительным действием, чтобы уменьшить воспаление и ускорить восстановление кожи», – объяснила врач.

Чтобы облегчить свое состояние при солнечном ожоге нужно избегать контакта с солнцем до полного восстановления кожи, пить больше воды, делать холодные компрессы для снятия болезненности и уменьшения воспаления и использовать препараты местного действия с противовоспалительными компонентами.

«Лучше всего обратиться к врачу-дерматологу для выбора оптимального метода лечения и предотвращения осложнений», – рассказал врач.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это один из первых подобных специализированных центров в стране.
28 июля 2025, 18:20
В Самаре работает специализированный центр для детей с риском болезней сердца и сосудов
Это один из первых подобных специализированных центров в стране. Общество
209
При этом людям с больной печенью яйца могут приносить пользу.
28 июля 2025, 17:29
Врач не рекомендует есть больше одного яичного желтка в день из-за нагрузки на печень
При этом людям с больной печенью яйца могут приносить пользу. Здравоохранение
217
Медработник имеет богатый профессиональный опыт, включая работу в Роспотребнадзоре. Она прошла дополнительное обучение, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь жителям села.
28 июля 2025, 16:21
«Земский фельдшер»: в село Краснояриха трудоустроился новый специалист
Медработник имеет богатый профессиональный опыт, включая работу в Роспотребнадзоре. Она прошла дополнительное обучение, чтобы оказывать качественную... Здравоохранение
227
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
245
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
27 июля 2025  10:24
Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России
578
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
26 июля 2025  09:45
Вячеслав Федорищев поздравил работников торговли Самарской области
717
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
25 июля 2025  13:01
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником сотрудников и ветеранов органов следствия
539
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
25 июля 2025  11:48
Стартовал Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
518
Весь список