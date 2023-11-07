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В профильных сменах «Кузницы кадров» приняли участие более 450 участников Движения Первых

7 ноября 2023 17:54
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С 30 октября по 6 ноября в Молодёжном центре «Лесная сказка» проходила Региональная профильная смена «Город Первых».

С 30 октября по 6 ноября в Молодёжном центре «Лесная сказка» проходила Региональная профильная смена «Город Первых» Школы молодёжного самоуправления «Кузница кадров». В течение 9 дней активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» из разных уголков Самарской области обучались азам самоуправления и применяли полученные знания в игре «Город Первых».

Более 450 школьников, студентов колледжей и техникумов в игровом формате приобрели навыки самоуправления и работы в команде, провели время в кругу единомышленников и нашли новых друзей.

По ходу смены, выполняя задания и посещая лекции, ребята зарабатывали местную валюту – «движки». Заработанные «движки» ребята обменивали на здания и инфрастуктуру города: больницы, школы, магазины, полицейские участки, остановки, транспорт и так далее. В итоге у участников получилась настоящая карта города с множеством районов и зданий.

«Движение Первых предлагает множество возможностей для развития потенциала молодого поколения и вариантов полезного досуга. Именно таким событием стала Региональная профильная смена «Город Первых». У нас прошло три выезда, каждый длился два с половиной дня, но, несмотря на такое короткое время, участники смогли проявить себя и получить новые знания. За время, проведенное на смене, ребята стали смелее, приобрели опыт самоуправления и работы в команде, которые смогут помочь им в жизни. Уверена, с участниками смены мы ещё не раз увидимся в рамках наших проектов не только в качестве участников, но и организаторов», – рассказала заместитель Председателя Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области Олеся Мокеева.

Помимо полезного досуга, ребята прошли обучение по пяти направлениям: медиа, безопасность в интернете, добровольчество, творчество и лидерство. За девять насыщенных дней ребята поучаствовали в различных мастер-классах, тренингах, лекциях и конкурсах, связанных с выбранным профилем. Экспертами выступили профессионалы в сферах культуры и искусства, психологии и педагогики.

Экспертами в области медиа стали Ксения Иванова, психолог, ведущая деловых корпоративных мероприятий, начальник отдела продакт-маркетинга федеральной торговой компании и Вероника Шилкина, главный специалист по коммуникациям регионального отделения Движения Первых Самарской области. Ребята познакомились с азами журналистики, основами создания медиацентра, а также выполнили практические задания. Например, создание первого поста и монтаж видеороликов.

Галина Ретивкина, педагог региональной школы вожатых студенческих отрядов Самарской области и Мария Рящикова, заместитель директора по научно-методической работе Центра социализации молодежи Самарской области погрузили ребят в мир волонтёрства и вместе с ними подготовили добровольческие акции для участников смены. Например, создали доску для добрых пожеланий, где участники делились эмоциями и обменивались контактами.

О том, кто такой лидер в команде и как им стать рассказали Дарья Кирсанова, комиссар штаба студенческих отрядов «Сеть Связи», специалист по организации работы Движения Первых в городском округе Самара и Никита Никоноров, практикующий психолог, подростковый психолог, профориентолог, ведущий психологических групп психологического центра Со-бытие.

Вместе с Игорем Кузнецовым, режиссёром, автором и руководителем проекта «Голоса пьес» участники подготовили яркие номера, которые показали на закрытие смены.

Алексей Ревенец, специалист в области защиты информации, преподаватель Академии КиберЕж, Кемаев Иван специалист в области защиты информации и Александр Шилин, руководитель центра информационной безопасности Агентства по реализации молодежной политики Самарской области, рассказали участникам о том, как обезопасить себя в интернете и что делать, если они столкнуться с кибербуллингом.

 Также, во время Региональной профильной смены состоялась «Классная встреча» с Юлией Николаевой – уполномоченным по правам ребенка в Самарской области. Юлия Владимировна рассказала куда можно обратиться в случае возникновения конфликтной ситуации в семье или в школе. В рамках встречи ребята смогли узнать много полезной информации, задать интересующие вопросы и сделать фото на память.

«Было очень интересно вместе с командой «строить» город и зарабатывать баллы. Благодаря общему делу мы смогли сплотиться, и в будущем мы продолжим дружить. Смена короткая - всего три дня, но я получил много новых знаний и навыков. Например, узнал о направлениях добровольчества и о том, какие качества необходимо развивать, чтобы стать настоящим волонтёром и приносить пользу людям. Вместе с командой мы придумали акцию по раздаче добрых пожеланий, которая порадовала участников и организаторов смены», – поделился участник Региональной профильной смены Кирилл.

Напомним, «Кузница кадров» – школа молодёжного актива Самарской области, которая выпускает общественных лидеров с 2011 года. Проект является частью программы комплексного развития молодёжной политики Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи. В этом году впервые в проекте участвуют школьники от 14 до 17 лет. Смены для школьников организованы совместно с региональным отделением Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» Самарской области.

 

Фото: медиацентр  Регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области

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