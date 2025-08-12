Я нашел ошибку
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
В пользу матери, чей сын погиб в результате взрыва  топливного бака, судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда

12 августа 2025 15:11
121
Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда.

Судебные приставы Тольятти взыскали в пользу матери мужчины, погибшего в результате взрыва топливно-воздушной смеси, компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Работник одного из производственных предприятий Тольятти обнаружил утечку топлива из трубопровода. Позвав своего приятеля, они вместе приступили к сварочным работам. Мужчины не учли, что рядом расположена емкость с дизельным топливом. В результате произошел взрыв, унесший жизни двух работников предприятия.

Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда. В пользу матери одного из погибшего мужчине предстояло выплатить 600 тысяч рублей.

Виновный знал о своих обязательствах, но не спешил выплачивать компенсацию. Тогда мать погибшего сына обратилась в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил об этом должника. Так как гражданин не произвел оплату задолженности в добровольный срок, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме этого, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, временно ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате комплекса мер, примененных судебным приставом, задолженность была взыскана в полном объеме. Права восстановлены: денежные средства полностью перечислены матери погибшего сына, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

