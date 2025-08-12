В пользу матери, чей сын погиб в результате взрыва  топливного бака, судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда

121

Судебные приставы Тольятти взыскали в пользу матери мужчины, погибшего в результате взрыва топливно-воздушной смеси, компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

Работник одного из производственных предприятий Тольятти обнаружил утечку топлива из трубопровода. Позвав своего приятеля, они вместе приступили к сварочным работам. Мужчины не учли, что рядом расположена емкость с дизельным топливом. В результате произошел взрыв, унесший жизни двух работников предприятия.

Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда. В пользу матери одного из погибшего мужчине предстояло выплатить 600 тысяч рублей.

Виновный знал о своих обязательствах, но не спешил выплачивать компенсацию. Тогда мать погибшего сына обратилась в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

Судебный пристав возбудил исполнительное производство и уведомил об этом должника. Так как гражданин не произвел оплату задолженности в добровольный срок, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Кроме этого, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника, временно ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате комплекса мер, примененных судебным приставом, задолженность была взыскана в полном объеме. Права восстановлены: денежные средства полностью перечислены матери погибшего сына, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области