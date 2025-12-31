Самарцам рассказали о правилах хранения новогодних блюд

Про температурные режимы и сроки годности напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Салаты с майонезом и жирными соусами, а также кремовые десерты нельзя долго держать на столе. В них быстро начинают размножаться бактерии, способные вызвать отравление, пишет Сова.
Готовое мясо, рыба в охлажденном виде и салаты не причинят вреда, если хранить их при комнатной температуре менее 4 часов, а пирожные и торты — менее 3-х.
А в холодильнике при значениях до +6 градусов эти продукты сохранят свежесть в течение следующего времени:
- мясо — до 48 часов;
- рыба в охлажденном виде — до 24 часов;
- пирожные — до 36 часов;
- торты — до 72 часов;
- салаты на основе заправок — до 12 часов.