Самарцам рассказали о правилах хранения новогодних блюд

Про температурные режимы и сроки годности напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Салаты с майонезом и жирными соусами, а также кремовые десерты нельзя долго держать на столе. В них быстро начинают размножаться бактерии, способные вызвать отравление, пишет Сова.



Готовое мясо, рыба в охлажденном виде и салаты не причинят вреда, если хранить их при комнатной температуре менее 4 часов, а пирожные и торты — менее 3-х.



А в холодильнике при значениях до +6 градусов эти продукты сохранят свежесть в течение следующего времени:



- мясо — до 48 часов;

- рыба в охлажденном виде — до 24 часов;

- пирожные — до 36 часов;

- торты — до 72 часов;

- салаты на основе заправок — до 12 часов.