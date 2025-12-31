Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь

Нет отдельного «новогоднего окна», позволяющего нарушать тишину в жилых домах в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, согласно закону, ночным временем считается период с 23:00 до 07:00. Нарушениями тишины являются громкая музыка, использование усилителей звука, крики, пение и пиротехнические изделия, если они мешают покою граждан в помещениях и на придомовой территории.

«Если в 06:00 из-за сабвуфера или фейерверков невозможно спать, это подпадает под запрет ночного времени», — отметил он в беседе с Lenta.Ru.

Русяев рекомендовал жителям, столкнувшимся с нарушением тишины, немедленно обращаться в полицию через номера 112 или 102, указывая точный адрес, подъезд, этаж, а также характер нарушения. Он подчеркнул, что важно попросить зарегистрировать обращение и получить номер регистрации сообщения. Важно, чтобы при выезде полиции были зафиксированы обстоятельства инцидента и по возможности показания других соседей.

Также полезными могут быть аудио- или видеозаписи, на которых слышен шум, видно дату и время. Юрист отметил, что не стоит самостоятельно решать проблемы с соседями, а для официального подтверждения нарушения следует подать заявление участковому или в дежурную часть, пишут "Известия".