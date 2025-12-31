Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»

130
Глава города Самары Иван Носков совместно с генеральным директором АО «Авиакор – Авиационный завод» Алексеем Гусевым обсудил вопрос благоустройства территории перед проходной предприятия в Кировском районе. 

«Самара – крупный промышленный город, большая часть населения которого трудится на промышленных предприятиях. Важно, чтобы прилегающая к ним территория была благоустроена и содержалась должным образом – этого можно достичь совместными усилиями города и промышленников. Территория перед центральной проходной крупнейшего в регионе предприятия «Авиакор» большая и сейчас в основном заставлена машинами. Совместно с сотрудниками завода подготовим проект благоустройства территории в рамках проекта “Народный бюджет Самарской области”»,
– сказал глава города Самары Иван Носков. 

 Главный архитектор города Самары Илья Соколов представил руководству предприятия предпроектное решение благоустройства территории, которое должно будет пройти обсуждение с сотрудниками. В будущем сквере предлагается обустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, детскую площадку для жителей близлежащих домов, а также выделить территорию для проведения праздничных и торжественных мероприятий.

В центре внимания
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
31 декабря 2025  11:59
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
212
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
702
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
507
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
432
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
610
