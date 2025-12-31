Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»

Глава города Самары Иван Носков совместно с генеральным директором АО «Авиакор – Авиационный завод» Алексеем Гусевым обсудил вопрос благоустройства территории перед проходной предприятия в Кировском районе.

«Самара – крупный промышленный город, большая часть населения которого трудится на промышленных предприятиях. Важно, чтобы прилегающая к ним территория была благоустроена и содержалась должным образом – этого можно достичь совместными усилиями города и промышленников. Территория перед центральной проходной крупнейшего в регионе предприятия «Авиакор» большая и сейчас в основном заставлена машинами. Совместно с сотрудниками завода подготовим проект благоустройства территории в рамках проекта “Народный бюджет Самарской области”»,

– сказал глава города Самары Иван Носков.

Главный архитектор города Самары Илья Соколов представил руководству предприятия предпроектное решение благоустройства территории, которое должно будет пройти обсуждение с сотрудниками. В будущем сквере предлагается обустроить пешеходные дорожки, установить лавочки, детскую площадку для жителей близлежащих домов, а также выделить территорию для проведения праздничных и торжественных мероприятий.