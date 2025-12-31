«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре

В Самаре добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» провели для детей ежегодную «Рыжую елку». Детский праздник прошел в Доме культуры «Заря» и объединил около 100 детей и их родителей.

Квест включал 6 станций: «Торговый центр», «Лес», «Улица», «Общественный транспорт», «Вода и лёд», «Поисковое и туристическое оборудование», на каждой из которых маленьких участников сопровождали герои мультфильмов и сказок. При прохождении испытаний дети в игровой форме узнали о правиле трех «О»: остановись, оглядись и окликни. Вместе с инструкторами они разбирались, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся на улице или в торговом центре. Также участники игры собрали походный рюкзак, познакомились с компасом и радиостанцией, выстроили безопасный маршрут до дома. В завершение квеста все дети получили сладкие новогодние подарки от Деда Мороза.

Добровольцы «ЛизаАлерт» на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, на которых через игру учат ребят тому, как не потеряться и что делать в ситуации, если это все-таки произошло. Оставить заявку на профилактическую встречу в школе можно по номеру круглосуточной горячей линии: 8 (800) 7005452.

Изучить вместе с детьми, как действовать в различных ситуациях, можно с помощью памяток «ЛизаАлерт»: https://obezopasnosti.lizaalert.org/.