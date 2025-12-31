Я нашел ошибку
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре

134
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре

В Самаре добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» провели для детей ежегодную «Рыжую елку». Детский праздник прошел в Доме культуры «Заря» и объединил около 100 детей и их родителей.

 Квест включал 6 станций: «Торговый центр», «Лес», «Улица», «Общественный транспорт», «Вода и лёд», «Поисковое и туристическое оборудование», на каждой из которых маленьких участников сопровождали герои мультфильмов и сказок. При прохождении испытаний дети в игровой форме узнали о правиле трех «О»: остановись, оглядись и окликни. Вместе с инструкторами они разбирались, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся на улице или в торговом центре. Также участники игры собрали походный рюкзак, познакомились с компасом и радиостанцией, выстроили безопасный маршрут до дома. В завершение квеста все дети получили сладкие новогодние подарки от Деда Мороза.

Добровольцы «ЛизаАлерт» на регулярной основе проводят профилактические мероприятия, на которых через игру учат ребят тому, как не потеряться и что делать в ситуации, если это все-таки произошло. Оставить заявку на профилактическую встречу в школе можно по номеру круглосуточной горячей линии: 8 (800) 7005452.

Изучить вместе с детьми, как действовать в различных ситуациях, можно с помощью памяток «ЛизаАлерт»: https://obezopasnosti.lizaalert.org/.

В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
31 декабря 2025  11:59
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
212
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
702
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
507
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
432
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
610
