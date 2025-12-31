Мэрия Самары запретила запускать салют на новогодние праздники

Администрация Самары объявила о введении особого противопожарного режима на территории города с 30 декабря по 12 января. Данный режим предусматривает полный запрет на использование бытовых пиротехнических изделий второй категории опасности и выше в общественных зонах.

Указано, что правила распространяются на все массовые мероприятия и зоны отдыха, включая городские парки, скверы, площади и прочие общественные пространства. Нарушение установленного порядка карается административной ответственностью, а соблюдение контроля обеспечат специализированные патрули.

Дополнительно сообщается, что на этот же период вводятся ограничения на реализацию алкогольной продукции в центральных частях города в течение новогодних выходных. Эти меры призваны повысить безопасность жителей и гостей города в период традиционных массовых празднований, пишет ГТРК-Самара.