Главные новости:
В Самаре стартовала зимняя физкультурно-спортивная акция «Самара в движении. Зима»
Обновленные автобусные маршруты будут запущены в Самаре с 1 января
Мэрия Самары запретила запускать салют на новогодние праздники
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
144
Администрация Самары объявила о введении особого противопожарного режима на территории города с 30 декабря по 12 января. Данный режим предусматривает полный запрет на использование бытовых пиротехнических изделий второй категории опасности и выше в общественных зонах.

Указано, что правила распространяются на все массовые мероприятия и зоны отдыха, включая городские парки, скверы, площади и прочие общественные пространства. Нарушение установленного порядка карается административной ответственностью, а соблюдение контроля обеспечат специализированные патрули.

Дополнительно сообщается, что на этот же период вводятся ограничения на реализацию алкогольной продукции в центральных частях города в течение новогодних выходных. Эти меры призваны повысить безопасность жителей и гостей города в период традиционных массовых празднований, пишет ГТРК-Самара.

