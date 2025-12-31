В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка

В Самаре несколько лет не могут официально завершить процедуру ликвидации департамента потребительского рынка, сдвигая этот момент на год раз за разом. Как следует из постановления мэрии от 29 декабря 2025 года, упразднение департамента снова отложено: с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2026 года.

Самого департамента в структуре городской администрации уже давно нет. В 2026 году исполнится ровно 10 лет с момента начала процесса реорганизации, начатого еще в 2016 году.

В настоящее время функции этого департамента выполняет департамент экономического развития, инвестиций и торговли, который возглавляет Владислав Зотов, пишет СитиТраффик.