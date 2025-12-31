Я нашел ошибку
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка

В Самаре несколько лет не могут официально завершить процедуру ликвидации департамента потребительского рынка, сдвигая этот момент на год раз за разом. Как следует из постановления мэрии от 29 декабря 2025 года, упразднение департамента снова отложено: с 31 декабря 2025 года на 31 декабря 2026 года. 

Самого департамента в структуре городской администрации уже давно нет. В 2026 году исполнится ровно 10 лет с момента начала процесса реорганизации, начатого еще в 2016 году. 

В настоящее время функции этого департамента выполняет департамент экономического развития, инвестиций и торговли, который возглавляет Владислав Зотов, пишет СитиТраффик.

В центре внимания
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
31 декабря 2025  11:59
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
