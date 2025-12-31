Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели

В Самарской области полностью восстановлено движение на одном из участков трассы М-5 «Урал».

Как сообщает «Поволжуправтодор», речь идет об отрезке км 98 — км 129. Ограничения были сняты в запланированное время — в 15:00. Ранее из-за плохой видимости, снега и сильного ветра был запрещен проезд для грузового и маршрутного автотранспорта.

Также были введены ограничения на участке трассы М-5 с 890-го по 981-й километр. До конца 2027 года продлено временное ограничения движения на ряде мостов в Самарской области. Под действие временных мер попали восемь объектов транспортной инфраструктуры, пишет ГТРК-Самара.