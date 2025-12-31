В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом

Жильцы аварийного здания, расположенного по адресу улица Чапаевская, 138 в Самаре, оказались в сложной ситуации незадолго до наступления новогодних праздников.

Вход в их квартиры внезапно оказался опечатанным, что вызвало недоумение и беспокойство среди жителей. Одна из местных жительниц поделилась своими переживаниями:

«Моя соседка отправилась в поликлинику, а когда вернулась обратно, обнаружила, что вход в нашу квартиру запечатан! Это стало неприятным сюрпризом перед Новым годом».

Согласно постановлению Правительства Самарской области № 308-р от 11 июля 2025 года, жители данного дома должны были быть переселены до 31 декабря 2025 года. Однако, несмотря на действующие нормы и установленные сроки, жильцам пришлось столкнуться с внезапной опечаткой входа в их жилье, пишет ГТРК-Самара.

Фото pxhere.com