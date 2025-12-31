В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов

Власти Самарской области утвердили единые правила внешнего вида для городов и сёл региона. Новый дизайн-код и стандарты благоустройства должны навести порядок в том, как выглядят улицы, дворы и общественные пространства.

Документы устанавливают жёсткие требования к множеству элементов городской среды. Теперь по единому образцу должны оформляться:

Вывески магазинов и рекламные конструкции.

Сезонные объекты: летние веранды кафе, овощные развалы и ёлочные базары.

Уличная инфраструктура: от скамеек и фонарей до указателей и мемориальных досок.

Главная цель нововведений — убрать визуальный хаос и создать комфортную, эстетичную среду. По замыслу министерства градостроительной политики, единые стандарты помогут муниципалитетам системно подходить к благоустройству площадей, набережных и дворов.

Работа над совершенствованием правил продолжится. Уже в первом квартале 2026 года в регионе планируют принять дополнительный регламент, который сделает города и посёлки ещё более удобными для жизни, пишет Самара-АиФ.