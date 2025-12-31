Я нашел ошибку
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Планируют свой новогодний бюджет 38% россиян. Чаще это делают женщины (41%), чем мужчины (34%). Среди молодежи до 35 лет бюджет планируют 41%, а среди граждан старше 45 лет — 32%.

Опрос работающих россиян показал, что каждый второй в этот Новый год планирует больше экономить по сравнению с прошлым годом. Такая установка наиболее характерна для мужчин (59% против 45% среди россиянок). Хочет умерить расходы и молодежь до 35 лет (59%). Лишь 2% опрошенных готовы потратить больше, чем год назад. Каждый четвертый (24%) планирует уложиться в прошлогодний бюджет, и эта стратегия особенно популярна среди женщин (30%).

Говоря о желании экономить, россияне, тем не менее, озвучивают бо́льшие суммы планируемых расходов, чем год назад, что, очевидно, связано с большей продолжительностью каникул. Средняя планируемая сумма на одного человека (без учета трат на подарки) составляет 22 500 рублей (+7% по сравнению с прошлым годом). Мужчины в среднем намерены потратить больше — 25 000 рублей, женщины — 19 700 рублей. Самый скромный бюджет у молодежи до 35 лет (15 900 рублей). Чем выше доход, тем больше средняя сумма: 17 200 рублей у опрошенных с доходом до 80 тысяч рублей в месяц до 28 900 рублей у тех, кто зарабатывает от 150 тысяч.

В Самаре бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы вырос за год на 1% и составляет в среднем 19 900 рублей. В 2024 году сумма была меньше и составляла 19 800 рублей, а в 2023 — 18 700 рублей.

Среди городов-миллионников самый крупный новогодний бюджет в 2025 году — в Москве (в среднем 26 200 рублей на человека), Санкт-Петербурге (22 900 рублей) и Красноярске (22 000 рублей). Наибольший прирост расходов по сравнению с прошлым годом продемонстрировали Москва (+9%), Казань (+8%) и Красноярск (+7%). В остальных городах рост был более умеренным, от 1% до 5%.


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 681
Время проведения: 3—29 декабря 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов в общем опросе; 10000 респондентов в опросе населения мегаполисов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Вопросы:
«Планируете ли вы бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы?»;
«Какую сумму вы планируете потратить на одного человека (без учета расходов на подарки)?» (рассчитана средняя сумма, рублей)

