В Самарской области за сутки ликвидировали 12 пожаров

Сотрудники облМЧС за 30 декабря 4 раза выезжали для ликвидации пожаров в Самаре. Так, в Кировском районе горела частная баня на площади 50 кв. м, а в Советском – домашние вещи в гараже на площади 10 кв. м. В Ленинском районе вспыхнуло неэксплуатируемое строение. Огонь распространился на 20 кв. м. А в Красноглинском запылал моторный отсек автомобиля Nissan Qashqai.



Еще несколько вызовов было получено из других муниципалитетов. Пожары в частных домах тушили в Кинеле (пламя охватило 50 кв. м) и селе Калиновка Безенчукского района (100 кв. м). В Новокуйбышевске горели потолок, мебель и электроприборы в рабочем кабинете на площади 40 кв. м. А в Сызрани вспыхнуло неэксплуатируемое строение на площади 30 кв. м, пишет Сова.



11 раз сотрудники МЧС выезжали для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах инцидентов не произошло.