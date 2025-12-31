Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
В Самарской области за сутки ликвидировали 12 пожаров

206
В Самарской области за сутки ликвидировали 12 пожаров

Сотрудники облМЧС за 30 декабря 4 раза выезжали для ликвидации пожаров в Самаре. Так, в Кировском районе горела частная баня на площади 50 кв. м, а в Советском – домашние вещи в гараже на площади 10 кв. м. В Ленинском районе вспыхнуло неэксплуатируемое строение. Огонь распространился на 20 кв. м. А в Красноглинском запылал моторный отсек автомобиля Nissan Qashqai.

Еще несколько вызовов было получено из других муниципалитетов. Пожары в частных домах тушили в Кинеле (пламя охватило 50 кв. м) и селе Калиновка Безенчукского района (100 кв. м). В Новокуйбышевске горели потолок, мебель и электроприборы в рабочем кабинете на площади 40 кв. м. А в Сызрани вспыхнуло неэксплуатируемое строение на площади 30 кв. м, пишет Сова.

11 раз сотрудники МЧС выезжали для ликвидации последствий ДТП. На водных объектах инцидентов не произошло.

Теги: Пожар

