Распивающих алкоголь на улице могут оштрафовать в размере до 1,5 тысячи рублей

Распитие спиртных напитков в общественных местах, в том числе, на Новый год, может повлечь наложение штрафа в размере до 1,5 тысячи рублей, а появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения влечет административный арест на срок до 15 суток. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Он уточнил, что федеральный закон запрещает употребление алкоголя на детских площадках, в парках, зонах отдыха, дворах, скверах и подъездах.

"Несмотря на приближение новогодних праздников, нельзя забывать о культуре потребления алкоголя и, что важнее, о строгих правовых рамках, которые все обязаны соблюдать" — подчеркнул Керселян.

За нарушение действующих норм предусмотрены штрафы, размер которых варьируется от 500 до 1,5 тысячи рублей. Согласно законодательству, в качестве отдельного правонарушения рассматривается появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. За такие действия предусмотрен не только штраф, но и административный арест до 15 суток, напомнил собеседник агентства.