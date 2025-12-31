Россияне назвали главные блюда новогоднего застолья

Салат оливье, сельдь под шубой и бутерброды с икрой остаются главными блюдами праздничного стола на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательского холдинга "Ромир".

Опрос показал, что для 52% россиян обязательным новогодним угощением являются мандарины.

"Почти ту же долю ответов получил салат оливье – его наличие на новогоднем столе считают обязательным 51% участников исследования, селедку под шубой назвали обязательным блюдом 39% респондентов <...> бутерброды с икрой или красной рыбой отметили 30% опрошенных", – сказано в сообщении.

Из алкогольных напитков россияне предпочитают шампанское и игристые вина. Они будут на столах у 45% опрошенных. Мясные и колбасные деликатесы назвали обязательными 26% респондентов, холодец или заливное – 25%, конфеты – 22%.

При этом 16% участников опроса отметили, что каждый год формируют праздничное меню по-разному. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы.

Исследование проводилось в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью.