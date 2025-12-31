В Общественной палате напомнили о запрете запуска фейерверков ночью

Я нашел ошибку
В Самаре снова отодвинули процедуру ликвидации департамента потребительского рынка
Под Самарой открыли движение на трассе М-5 после метели
В Самаре жилье в доме на Чапаевской опечатали перед Новым годом
Иван Носков: «Важно, чтобы прилегающая к предприятиям территория содержалась должным образом»
Юрист дал советы по борьбе с шумными соседями в новогоднюю ночь
«Рыжую елку» провели добровольцы «ЛизаАлерт» в Самаре
Самарцы планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем 19,9 тыс. рублей
В Самарской области утвердили единый дизайн-код для городов
Мероприятия
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Запуск фейерверков и петард в ночные часы в России запрещен, однако в ряде регионов в новогоднюю ночь разрешено использование пиротехники. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что конкретные часы, относящиеся к ночному времени, определены в законодательстве конкретного субъекта Федерации. Например, в Ставропольском крае пиротехника разрешена с 23.00 31 декабря до 02.00 1 января. В приграничных регионах, в частности, в Белгородской, Курской областях, а также в Москве запуск салютов запрещен.

Машаров также подчеркнул необходимость соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехники. Общественник напомнил, что, согласно статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан штраф за нарушение этих требований составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее эксперт предупредил, что чрезмерный шум во время празднования Нового года может повлечь штраф в размере до 1 тысяч рублей. Основанием для вызова полиции в новогоднюю ночь может стать драка, хулиганство, слишком громкая музыка и шум.

В центре внимания
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
31 декабря 2025  11:59
В Самаре будет работать горячая линия по уборке снега и ликвидации гололеда
212
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
30 декабря 2025  19:16
Обновленный вестибюль станции «Гагаринская» открылся к 38-летию Самарского метрополитена
702
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
30 декабря 2025  17:40
В праздники в Самарской области работа всех ответственных служб будет усилена
507
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
30 декабря 2025  16:36
Самарские ТЦ рассказали, как будут работать в новогодние праздники
432
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
30 декабря 2025  15:07
Роман Дидковский: Работа депутата – это как множество пазлов из которых получается общая картина
610
