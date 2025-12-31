В Общественной палате напомнили о запрете запуска фейерверков ночью

Запуск фейерверков и петард в ночные часы в России запрещен, однако в ряде регионов в новогоднюю ночь разрешено использование пиротехники. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он отметил, что конкретные часы, относящиеся к ночному времени, определены в законодательстве конкретного субъекта Федерации. Например, в Ставропольском крае пиротехника разрешена с 23.00 31 декабря до 02.00 1 января. В приграничных регионах, в частности, в Белгородской, Курской областях, а также в Москве запуск салютов запрещен.

Машаров также подчеркнул необходимость соблюдать правила пожарной безопасности при использовании пиротехники. Общественник напомнил, что, согласно статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, для граждан штраф за нарушение этих требований составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее эксперт предупредил, что чрезмерный шум во время празднования Нового года может повлечь штраф в размере до 1 тысяч рублей. Основанием для вызова полиции в новогоднюю ночь может стать драка, хулиганство, слишком громкая музыка и шум.