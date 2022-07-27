Впервые за 20 лет: Сбер с 1 августа повысит на 10 рублей стоимость уведомлений об операциях

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Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений на десять рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц", — заявили в Сбербанке.

Цена поменяется с 1 августа.

В компании отметили, что такой шаг связан с двукратным ростом бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений.

При этом клиенты могут оформить подписку банка — тогда услуга будет предоставляться бесплатно.

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